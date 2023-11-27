محافظ المنوفية يتفقد اصطفاف المعدات لمجابهة الطوارئ في شبين الكوم

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولة ميدانية موسعة بنطاق مركز شبين الكوم، تفقد خلالها عددًا من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، استكمالًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة بمختلف القطاعات، رافقه اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات.

بدأت الجولة، بتفقد المحافظ اصطفاف المعدات والآليات والمركبات الهندسية، لمديريات الخدمات بأرض سوق السيارات بميت خلف بشبين الكوم، وذلك في إطار، استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والمواقف الطارئة ومراجعة الموقف العام للمعدات والتأكد من جاهزيتها والتعامل الفوري مع الطوارئ، وذلك ضمن مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

توحيد زي العاملين

وتفقد محافظ المنوفية، جميع معدات الاصطفاف متعددة الحجم والنوع، وتابع حجم المعدات المشاركة ومدى كفاءتها، موجهًا بإعداد لوحات موحدة لكافة المديريات المشاركة بالاصطفاف تتضمن جميع بيانات المعدات والسيارات، وتوحيد الإستيكرات عليها وتوحيد زي العاملين المتواجدين بأرض الاصطفاف.

وشدد على ضرورة التدريب المستمر، لكافة العناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع وصقل مهاراتهم الفنية حفاظًا على المركبات، مؤكداً أنه تم حصر المعدات بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة الشاملة لرفع كفاءتها لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها، لافتًا إلى أهمية التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ورفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية للتعامل اللحظي في حالات الطوارىء.

إصلاحات كوبري القاصد في شبين الكوم

كما تفقد المحافظ، أعمال الصيانة والإصلاحات النهائية لكوبري القاصد بحي غرب شبين الكوم، إذ تابع آخر مستجدات الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها في الكوبري، استعدادًا لتشغيله وإعادة فتحه مرة أخرى أمام المركبات والمواطنين، كونه مدخل حيوي ومهم للعاصمة، حيث تم الانتهاء من تطوير الكوبري بالكامل وصب البلاطات الخرسانية، ولا زالت أعمال رصف وتطوير الكوبري وزراعة الأعمدة الديكورية الحديثة مستمرة.