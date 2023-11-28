سر العلامة الحمراء التي ظهرت على وجوه نجوم الدوري الإيطالي

علامة حمراء على الوجه، ظهر بها نجوم الدوري الإيطالي ومدربي الفرق، خلال الجولة الـ13 من مسابقة «سيري آ» للموسم الكروي 2023 - 2024، أثارت التساؤلات خلال الساعات الماضية.

اللاعبون والمدربون، وعلى رأسهم جوزيه مورينيو، ظهروا بعلامة حمراء على الخد، في موقف كشفت تقارير صحفية عالمية عن سببه، ردا على التساؤلات العديدة في هذا الشأن.

ما سر العلامة الحمراء على وجه مدربي ولاعبي الدوري الإيطالي؟

«مكافحة العنف ضد المرأة»، حملة يشنها الإيطاليين تزامنا مع الاحتفال باليوم الدولي السنوي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهو ما اتخذ معه اللاعبون والمدربون والحكام موقفًا يشجب العنف ضد المرأة.

«العلامة» التي من المفترض أن تمثل علامة أحمر الشفاه - هي جزء من حملة تسمى «أظهر البطاقة الحمراء في وجه العنف ضد المرأة»، وتأتي وسط غضب في جميع أنحاء البلاد، بعد القبض على رجل إيطالي متهم بقتل صديقته الألمانية السابقة.

وأدى الحادث إلى احتجاجات في جميع أنحاء إيطاليا، وتحديدا في روما، ومن المتوقع حدوث المزيد في مدن أخرى الأيام المقبلة.

نجوم الدوري الإيطالي يشاركون في حملة مكافحة العنف ضد المرأة

ويعد جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، من الأسماء البارزة التي شوهدت وهي تضع العلامة الحمراء خلال فوز فريقه روما بثلاثية على أودينيزي.

وفي مباراة أخرى، ظهر توماسو بوبيجا لاعب ميلان وهو يضع علامة حمراء على خده أيضا، بينما صنع إليف إلماس لاعب نابولي شكل قلب بيديه، وهو يحتفل بنفس العلامة على وجهه.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، يليه يوفنتوس بفارق نقطتين، ثم ميلان في المركز الثالث برصيد 26 نقطة.