موعد مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره روما، اليوم السبت، الموافق 1 أغسطس، في إطار مباراة إياب منافسات الجولة الـ38 من الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما

وتقام مباراة ريال يوفنتوس وروما على ملعب "أليانز ستاديوم"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports HD 4 بصوت المعلق علي محمد علي.

موعد مباراة يوفنتوس وروما

وتنطلق مباراة يوفنتوس وروما في تمام الساعة التساعة إلا ربع مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والسابعة إلا ربع مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الأول في الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة، بينما يحتل فريق غرناطة المركز التاسع برصيد 50 نقطة.