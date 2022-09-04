تردد قناة أبو ظبي الرياضية على نايل وعرب سات لمتابعة الدوري الإيطالي

يبحث العديد من الأشخاص، خاصة المهتمين بكرة القدم وعشاق الساحرة المستديرة حول العالم، عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية، وذلك لمشاهدة المباريات المختلفة والدوريات التي تحصل القناة على حقوق بثها على مدار الساعة، حيث تبث الدوريات العربية والأوروبية منها الدوري الإيطالي.

وفي هذا الصدد، وفي ضوء تقديم ما يهم عشاق الكرة حول العالم، تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، تردد قناة أبو ظبي الرياضية، وفقا لما كشفته القناة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

وتُبث قناة أبو ظبي الرياضية عبر العديد من الأقمار.

وجاء تردد قناة أبو ظبي الرياضية كما يلي:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد HD على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12091.

- القمر الصناعي: نايل سات

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD على القمر الصناعي عرب سات

- التردد: 11804.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra على القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12330.

- استقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD على القمر الصناعي هوت بيرد

- التردد: 11747.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و2 الجديد HD على القمر الصناعي ياه سات

- التردد: 11938.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 9/8.

يذكر أن قناة أبو ظبي الرياضية، هي قناة إماراتية بدأ انطلاقها في عام 1989، وهي تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام، تختص بنقل الأحداث الرياضية المختلفة على مدار اليوم وبجودة عالية.