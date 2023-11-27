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البورصة تحقق 20 مليار جنيه مكاسب سوقية في نهاية التعاملات

كتب:

وليد عبد السلام
03:04 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

حققت البورصة 20 مليار جنيه مكاسب سوقية في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 25905.54 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.75% عند مستوى 5129.48 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1% عند مستوى 7540.25نقطة.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 4.8 مليار جنيه عبر التداول على 1.6 مليار سهم، وتنفيذ 134 ألفا و434 صفقة.

نشاط تداولات البورصة المصرية

وتشهد البورصة المصرية نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، إذ حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

البورصة ترتفع 73.31% منذ بداية العام

وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة بلغت 77.45% منذ بداية العام الجاري، إذ بدأت هذا العام عند مستوى 11500 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 25 ألفا و905 نقطة.

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بقلم وليد عبد السلام