برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق معرض «إيديكس 2023» في 4 ديسمبر

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023» خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة، لإستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية.

ويضم المعرض 22 جناحا دوليا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك، بالإضافة إلى مصر.

ينظم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة فى تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

ويعد إيديكس هو الحدث الدفاعي والأمني الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر في أفريقيا، ما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية، وجرى دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، الذي من المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين في هذا المجال.

ويضم معرض إيديكس عددا من كبرى الشركات المتخصصة فى كل المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن، وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناة السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبراني وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوى والاتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من القطاعات، ما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الابتكارات في مختلف المجالات من خلال المعرض.

وحرصت العديد من كبرى الشركات المصنعة للمعدات العسكرية في العالم على تأكيد مشاركتها كجهات راعية لمعرض إيديكس 2023، بما فى ذلك Amstone، Dassault Aviation، Hanwha، MBDA، ALIT، Lockheed Martin، Naval Group، Northrop Grumman، Boeing، Esri، NAS، وLeonardo DRS .