مصر تروج لـ«إيديكس 2023» بـ4 لغات أجنبية: سيعرض أحدث المنظومات الدفاعية

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، عبر موقع «يوتيوب»، فيديوهات ترويجية، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023» بـ 4 لغات أجنبية، وذلك في ضوء الانتشار العالمي الموسع للمعرض، ومشاركة عدد كبير من وفود الدول الصديقة والشقيقة في فعاليات «المعرض».

فيديو ترويجي بـ4 لغات

وضمت اللغات الأجنبية الأربعة، التي أصدرت بها وزارة الدفاع الفيديو الترويجي لـ «إيديكس 2023» كلاً من الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والصينية، وذلك بعدما بثت الفيديو الترويجي باللغة العربية.

ونشر العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، الفيديوهات الترويجية باللغات الأجنبية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فضلاً عن الموقع الرسمي لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

إيديكس 2023

وتضمنت الفيديوهات الترويجية، أن «إيديكس 2023» سيكون الملتقى الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعرض أحدث المنظومات الدفاعية على مستوى العالم، في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووصفت القوات المسلحة، في الفيديوهات، المعرض الدولي للصناعات الدفاعية «إيديكس 2023»، بأنه حدث عسكري استثنائي على أرض مصر.