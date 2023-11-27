سعر اليورو اليوم الاثنين 27-11-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 27-11-2023 استقرارا في ختام التعاملات داخل البنوك، ليسجل المتوسط في البنك المركزي 33.72 للشراء و33.87 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورواليوم في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، والذي جاء كما يلي:

سعر الیورو اليوم في البنك الأھلي المصري

ويبلغ سعر اليورو داخل البنك الأھلي المصري 33.50 جنيه شراء و33.77 جنيه للبيع.

سعر الیورو اليوم في بنك مصر

ويسجل سعر اليورو داخل بنك مصر 33.03 جنيه للبيع و32.88 جنيه للشراء.

سعر الیورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الیورو داخل البنك التجاري الدولي CIB إلى 32.96 جنيه شراء، أما سعر البيع 33.12 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر اليورو في بنك القاهرة 33.60 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع.