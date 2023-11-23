سعر اليورو اليوم الخميس 23-11-2023 في البنوك المصرية

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، ثبات سعر اليورو اليوم الخميس 23-11-2023 في البنوك، إذ لم يطرأ على الأسعار أي تغيير منذ ختام تعاملات شهر أغسطس الماضي في ظل متوسط سعر اليورو بالبنك المركزي المصري؛ إذ بلغ 33.59 جنيه للشراء و33.75 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الخميس 23-11-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الخميس داخل البنك الأهلي المصري 32.47 جنيه للشراء و38.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 33.47 جنيه للبيع و32.67 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر اليورو اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك التجاري الدولي CIB إلى 32.58 جنيه للشراء و33.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وبالنسبة لسعر اليورو اليوم في بنك القاهرة يبلغ 33.93 جنيه للبيع و33.74 جنيه للشراء.