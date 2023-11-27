يواصل سعر اليورو اليوم الاثنين 27-11-2023 في البنوك، استقراره المستمر منذ ختام تعاملات أمس الأحد، في ظل توقعات باستمرار حالة الثبات حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري؛ ليسجل متوسط سعر اليورو اليوم، داخل البنك المركزي المصري 33.63 للشراء و33.75 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو اليوم الاثنين 27-11-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر الیورو اليوم في البنك الأھلي المصري

- يبلغ سعر اليورو اليوم الاثنين في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأھلي المصري 33.50 جنيه شراء و33.77 جنيه بيعا.

سعر الیورو اليوم في بنك مصر

- يسجل سعر اليورو في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 33.03 جنيه للبيع و32.88 جنيه للشراء.

سعر الیورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

- ووصل سعر الیورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 32.96 جنيه شراء أما سعر البيع 33.12 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

- وعن سعر اليورو اليوم الاثنين يبلغ 33.60 جنيه للشراء و33.88 جنيه للبيع وذلك داخل بنك القاهرة.