تفاصيل أعلى شهادة ادخارية في بنك مصر.. «عائد يصل إلى 19%»

توفر العديد من البنوك المصرية شهادات ادخارية عديدة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، في ظل أن تفاصيل تلك الشهادات تختلف وفقا لكل بنك وشهادة، ومن ضمن تلك البنوك بنك مصر الذي يقدم للمواطنين شهادة ادخارية بالعملة المحلية تسمي "القمة".

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية، تفاصيل شهادة القمة من بنك مصر والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل شهادة القمة

- يمكن للأفراد الطبيعيين فقط الحصول على شهادة القمة.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- كما يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- وبالنسبة للعائد يكون ثابت طوال فترة الشهادة.

- يصرف العائد شهرياً.

- وبالنسبة للعائد يصل إلى 19%.

شروط الاسترداد

- يمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- كما يتيح بنك مصر للمواطنين إمكانية الاقتراض وذلك بضمان الشهادة.