إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بيلا بكفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، اليوم الاثنين، 18 قرار إزالة تعديات علي الأرض الزراعية علي مساحة 24 قيراطاً بناحية «كفر قتة» التابعة للوحدة المحلية لقرية الجرايدة، وذلك خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات علي البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يومياً، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة كافة التعديات.

المحافظ: التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر، مشيراً إلي أنّ القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بملف التعديات علي الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.

وشدّد المحافظ، علي ضرورة واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة، والتعامل معها علي الفور، ومنع أي تعدٍ علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وإزالتها فوراً، ومصادرة المعدات ومواد البناء تنسيقاً مع الجهات الأمنية ووفقاً لأحكام القانون.

تفعيل محاضر التبوير

ووجٌه محافظ كفر الشيخ، باليقظة التامة، والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلي طبيعتها الزراعية، لافتاً أنّ أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.