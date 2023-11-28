رقم منظومة الشكاوى الحكومية.. متاح للمواطنين 24 ساعة يوميا

أتاحت منظومة الشكاوى الحكومية خطا ساخنا للتسهيل على المواطنين، كما أتاحت سبل تواصل عصرية بين المواطن والحكومة من خلال الخط الساخن 16528، إلى جانب رقمي واتساب لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور لأماكن تراكم وتركز القمامة والمخلفات، موضحًا بها بيانات مقدم الشكوى كاملة.

أرقام منظومة الشكاوى الحكومية

ومن خلال رقم منظومة الشكاوى الحكومية سواء على واتساب 01555516528 و01555525444 أو الخط الساخن 16528، يمكن لأي مواطن تقديم شكواه، وتختص المنظومة بتلقي وفحص وتوجيه الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويمتد نطاق عملها في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة.

سرية الشكاوى المقدمة

وأوضحت المنظومة عبر الموقع الرسمي لها، أنّ الجهة الحكومية المعنية تتخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سرية الشكاوى المقدمة، وسرية الوثائق والمعلومات المتعلقة بها «الورقية والإلكترونية والصوتية المسجلة».

- تُحدد صلاحيات متعددة المستويات تتيح اطلاع المجاز لهم دخول النظام الإلكتروني فقط على بيانات المستخدم التي قبل هو إطلاع الجهة الحكومية عليها.

- يتم ضمان سرية معلومات الشاكي والجهة المقصودة بالشكوى وبيانات كل منهما من خلال عدم السماح بالاطلاع عليها إلا من قبل الموظفين المختصين والمخولين الذين تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع على البيانات.