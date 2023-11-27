كيف كانت ملامح الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في طفولته؟.. وفاته صدمت الجميع

ملامح بريئة ظهرت في صورة تداولها الفنان الراحل طارق عبدالعزيز قبل وفاته، كانت في مرحلة طفولته دلت على طيبة قلبه التي عرف بها في الوسط الفني، ربما لم تختلف كثيرا عن ملامحه وهو في سن الشباب.

كان الفنان الراحل طارق عبدالعزيز يشارك جمهوره بصور مختلفة له من كواليس تصوير أعماله وأيضا صوره الشخصية ومنها صورته وهو في مرحلة طفولته، الأمر الذي حينها نال إعجاب الكثيرين من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

صدمة كبيرة سيطرت على متابعي ومحبي الفنان الراحل طارق عبدالعزيز من الوسط الفني بعد تلقيهم خبر وفاته بشكل مفاجئ أثناء وجوده داخل موقع تصوير مسلسل «وبقينا اتنين»، وتصويره أحد المشاهد، إذ أُصيب بأزمة قلبية، ومن ثم راح يسقط ولفظ أنفاسه الأخيرة.

في يونيو الماضي، تعرض الفنان طارق عبدالعزيز، لأزمة صحية شديدة جعلته يخضع لعملية قسطرة في القلب، ورغم تعافيه واستعادة صحته، وعودته لاستكمال مسيرته الفنية، إلا أنه غادر الحياة.

آخر أعمال الفنان الراحل طارق عبدالعزيز

كان آخر أعمال الفنان الراحل طارق عبدالعزيز مشاركته في مسلسل «أعمل إيه» الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور «شوقي المحامي»، إذ كان بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.

جنارة الفنان طارق عبد العزيز

حرص عدد كبير من الفنانين على أداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، قبل أن يوارى جسده الثرى في مقابر العائلة، وكان من بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، شريف منير، علاء مرسي، الفنان فتوح أحمد، والفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنى.