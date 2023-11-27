أحمد رزق عن الراحل طارق عبد العزيز: تجمعنا ذكريات فنية وعلاقات قوية

حضر الفنان أحمد رزق جنازة الراحل طارق عبد العزيز، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الفنان الراحل طارق عبد العزيز أخ عزيز له، وتجمعه به علاقة قوية وذكريات عديدة منذ «فيلم ثقافي».

تفاصيل جنازة طارق عبد العزيز

ورحل الفنان طارق عبد العزيز عن عالمنا أمس، عن عمر يناهز الـ 55 بعد تعرضه لأزمة قلبية في موقع تصوير مسلسل «وبقينا اتنين».

وحرص عدد كبير من الفنانين على أداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، قبل أن يوارى جسده الثرى في مقابر العائلة.

وكان من أول المتواجدين الفنان فتوح أحمد، والفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنى، الذي حرص على مرافقة الجثمان منذ لحظة وصوله، بالإضافة إلى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، شريف منير، علاء مرسي، عمرو عبد الجليل، حمادة هلال، أيتن عامر، محمد رضوان، داليا مصطفى، لقاء سويدان، نهال عنبر، بجانب الفنان محمد هنيدي الذي لم يستطيع السيطرة على مشاعر الحزن وظل يردد «لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمك ياطارق».