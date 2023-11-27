فتوح أحمد أول الحضور لأداء صلاة الجنازة على الفنان طارق عبد العزيز

حرص الفنان فتوح أحمد، على أن يكون أول الحضور لأداء صلاة الجنازة على الفنان طارق عبد العزيز، التي تنطلق بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكان الفنان طارق عبد العزيز، الذي يبلغ من العمر 55 عامًا، تعرض لوعكة صحية شديدة، أمس، أثناء تصوير مشاهده بمسلسل «بقينا اتنين»، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف، وجرى نقله لأحد المستشفيات، وتوفي داخل قسم الرعاية المركزة.