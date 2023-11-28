وليد فواز: هاجمني الجمهور بسبب تصرفاتي.. وتخطيت الأزمة بعد مراجعة نفسي

تحدث الفنان وليد فواز عن مروره بفترة وعكة أثرت على حياته الفنية لفترة، قائلًا: «أصبت في فترة بأمراض المهنة منها النرجسية والغرور وإحساس كبير بالموهبة والنجومية، ولكن كان يجب أن أقدر مكانتي جيدًا، الممثل من أكبر إلى أصغر نجم هو ترس في آلة ضخمة جدًا في الصناعة».

وأضاف وليد فواز في ندوة تكريمه لـ«الوطن»، «تلك الوعكة في حياتي بجانب مجموعة من الاختيارات غير الصحيحة في حياتي الشخصية، بجانب تصرفات غير لطيفة، جعلتني أحصد نتيجة ما زرعته والنتيجة لم تكن جيدة، ولكن الخطأ ليس النهاية ولكنه يعيدك مرة أخرى إلى الطريق الصحيح إذا أردت العودة، ولكن إذا أكملت في ذلك الطريق يجب أن تعلم أنك ستكون خارج المنظومة تمامًا».

وليد فواز: واجهت هجومًا من أشخاص كانوا يحبونني ومؤمنين بي بسبب تصرفاتي

وعن اللحظة التي أعاد فيها مراجعة نفسه، أوضح وليد فواز: «في أحد الأوقات واجهت هجوما شديدا من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي على تصرف لي تمّ تفسيره بشكل خاطئ، وواجهت هجومًا أيضًا من أشخاص كانوا يحبونني ومؤمنين بي من داخل الوسط الفني، وهو ما دفعني إلى تحليل ما يحدث وإعادة حساباتي مرة أخرى، وسافرت خارج مصر وبدأت أدرب نفسي على تفادي أخطائي السابقة، منحت نفسي فرصة لأصبح أفضل ثم منحت من حولي فرصة ليروني بشكل أفضل».