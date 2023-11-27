طالب بجامعة بنها يحصد المركز الثاني في بطولة العالم للذكاء الاصطناعي

حصل محمود شحات، الطالب في قسم الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، على المركز الثاني في بطولة العالم للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في تراك معالجة اللغات الطبيعية، متفوقا على أكثر من 50 فريقا من مختلف دول العالم.

تنظيم الماسبقة عبر منصة «كاجل»

وأشار الدكتور كرم عبدالغني عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في جامعة بنها، إلى أن المنافسة تم عقدها على منصة كاجل المشهورة تحت رعاية المنظمة الدولية لعلماء البيانات isods بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تضم أساتذة متخصصين وخبراء في الصناعة من جامعات دولية ومعاهد بحثية متخصصة.

وأضاف عميد الكلية أنه التقى الطالب محمود سعيد شحات بالفرقة الرابعة قسم الذكاء الاصطناعي، لحصوله على المركز الثاني في المسابقة، موجها التهنئة للطالب، ومتمنيا له دوام النجاح والتوفيق.

جامعة بنها تهنئ الطالب

ووجهت جامعة بنها، في بيان لها، التهنئة للطالب، جاء فيه: «نحن نعتز ونفتخر بإنجازات طلابنا في جامعة بنها، ونسعى دائمًا إلى تحقيق المزيد من النجاح والتفوق»، مؤكدة أنها تسعى إلى اكتشاف كل الموهوبين، وصقل مهاراتهم الإبداعية والابتكارية والفنية وتطويرها، مع توفير بيئة حاضنة ومحفزة للموهوبين والمبدعين من كل فئات منسوبي الجامعة، وإشراكهم في استكمال المشهد العام للدولة.