منح دراسية لـ6 معيدين بكلية «حاسبات بنها» في المجر

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، حصول 6 معيدين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، على منحة دراسية لمدة 6 شهور لجمع المادة العلمية بجامعة بانونيا بالمجر، بناءً على اتفاقية التبادل الطلاب بين جامعة بنها وجامعة بانونيا بالمجر.

الاتفاقية تسمح بسفر 20 طالبا

وأشار «الجيزاوي» إلى أنّ الاتفاقية تسمح بسفر 20 طالبا موزعين خلال أربعة فصول دراسية بواقع 6 طلاب لكل فصل دراسي

اختيار 6 طلاب لدراسة بعض المواد

وتقدم عدد من المرشحين لكلية الحاسبات، وجرى اختيار 6 منهم لدراسة بعض المواد التي ستمكنهم من استكمال دراستهم البحثية، وكذلك الالتحاق بالمعامل البحثية المختلفة كالروبوتات ومعمل تصوير كهربية المخ ومعالجة الصور والأنظمة الذكية والواقع الافتراضي وغيره

وأكد «الجيزاوي» في بيان، أن تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى يساهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة، حيث أنها تسعى دائمًا إلى المضي قدمًا للوصول إلى العالمية، بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية، لما له من أثر كبير في سمعتها الأكاديمية.

يذكر أنه يتم الإعلان عن استقبال طلبات التقديم لمثل هذه المنحة، في شهري مارس وسبتمبر من كل عام.