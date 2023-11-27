«تعليم قوص»: ندوات لحث المعلمين وأولياء الأمور على المشاركة في انتخابات الرئاسة

قال عبدالله القباني، مدير عام إدارة قوص التعليمية، إن الإدارة استهدفت المعلمين وأولياء الأمور خلال الأسبوعين الماضيين، بسلسلة ندوات توعوية بالمدارس، لحث المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال تفعيل دور التربية الاجتماعية بالمدارس، بمشاركة مجالس الأمناء والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس.

غرفة عمليات للانتخابات الرئاسية

جاء ذلك خلال اجتماع «القباني»، بمكتبه اليوم الاثنين، مع أعضاء غرفة عمليات إدارة قوص التعليمية، بالتزامن مع قرب الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في العاشر وحتى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، مؤكدا أن تعليم قوص تستضيف 47 لجنة تصويت ضمن 55 لجنة على مستوى مركز قوص، معلنا جاهزيتها خدميا إداريا لاستقبال الناخبين.

كما أشار مدير عام تعليم قوص إلى أن التصويت حق دستوري أصيل لكل مواطن يعيش على أرض الوطن، فكما أن للمواطن حقوق يتمتع بها، فعليه واجبات أهمها المشاركة في الانتخابات أيا كان رأيه، كما أن الاستحقاق الرئاسي سيضع مصر في بؤرة اهتمام العالم.

55 لجنة فرعية في قوص

يذكر أن مركز قوص يشكل الدائرة الأكبر من حيث الكتلة التصويتية، وتضم 55 لجنة فرعية في 53 مركزا انتخابيا في 23 قرية.