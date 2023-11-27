الكنيسة القبطية الكاثوليكية تدعو المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية

شارك الأب چوڤاني قاصد خير، نائب راعي كاتدرائية القديس مارمرقس الرسول للأقباط الكاثوليك في الإسماعيلية، ممثلًا عن الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بمؤتمر حزب حماة الوطن بمدينة شرم الشيخ.

الكنيسة الكاثوليكية تدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وألقى الأب جوفاني خلال المؤتمر، كلمة عن هوية الكنيسة الكاثوليكية، وأصالتها في مصر ودورها الاجتماعي والإنساني، وحثها للشعب المصري كافة، للقيام بالدور الوطني بكل حرية أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما شارك في اللقاء أيضًا رعية الأقباط الكاثوليك ببازيليك العذراء سيدة السلام في شرم الشيخ.

ودعا جميع المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني وضرورة لتحقيق السلام والازدهار في مصر.

وقال الأب جوفاني إن الكنيسة القبطية الكاثوليكية جزء من النسيج الاجتماعي المصري، وتعمل من أجل تحقيق السلام والعدالة والمساواة بين جميع المصريين، مضيفا أن المواطنة الحقيقية تتطلب الحضور الفعال والمشاركة المسؤولة والاستجابة السريعة الواعية لمتطلبات المجتمع.

وأكد الأب جوفاني أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعد تعبيرا عن الحرية والمسؤولية، وأنها ضرورية لضمان استقرار البلاد ومستقبلها.

الأب جوفاني: على الشعب المصري الاستجابة السريعة الواعية لنداءات الوطن

وأوضح الأب جوفاني قائلا، «على الشعب المصري الاستجابة السريعة الواعية لنداءات الوطن، ذلك النداء الملح، اليوم عن غيره، لاستقرار وأمن بلدنا الحبيبة مصر، فلا تباطؤ ولا تخاذل، بل بوعي كامل، وإرادة حرة، يؤدي بها المواطن المصري حقه المشروع له، ويطالب، باختياراته الحرة، مسؤوليه بحقوقه، بل وما يزاد على المواطن من قيام بدوره في رفعة هذا البلد ورقيه».

واختتم الأب جوفاني كلمته بالدعوة إلى العمل معا لجعل مصر «آيةً لكُلِّ بُلدانِ العالمِ، ملجأً حصينًا بحُبِّ بعضُنا بعضًا».