«تعليم قوص» تبحث إنشاء أندية للذكاء الاصطناعي في المدارس

استقبل عبدالله القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء، عبدالمهيمن حباشي مسؤول ملف الروبوت والذكاء الاصطناعي بالإدارة بحضور كنانة أبوجبل وكيل الإدارة، حيث بحثوا مقترحًا تفصيليًا بإنشاء نادي الربوت والذكاء الاصطناعي يتبع الإدارة.

الهدف مساعدة الطلاب

وأشاد مدير تعليم قوص بفكرة إنشاء ناد تقني داخل المدارس الثانوية والإعدادية والذي سيساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم في مجال التكنولوجيا والعلوم، ويفتح آفاقًا جديدة في المستقبل لتواكب الثورة التكنولوجية بدول العالم.

وقال عبدالمهيمن حباشي مسؤول ملف الذكاء الاصطناعي، إن فكرة إنشاء النادى تهدف إلى تشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع في مجال التكنولوجيا وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتصميم وبرمجة الروبوتات.

أهمية الذكاء الاصطناعي

وتابع «حباشي»، في بيان: لابد من تعريف الطلاب بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات وتنمية روح المنافسة بين الطلاب وتحفيزهم على تحقيق التميز، ويمكن أن يضم نادي الروبوت والذكاء الاصطناعي مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، مثل: ورش عمل تعليمية حول أساسيات الروبوت والذكاء الاصطناعي، ومشاريع بحثية حول موضوعات ذات صلة بالروبوتات والذكاء الاصطناعي، ومشاركة في مسابقات الروبوت والذكاء الاصطناعي المحلية والدولية التى يساهم نادي الروبوت والذكاء الاصطناعي في تحقيق العديد من الفوائد للطلاب والانفتاح على سوق التكنولوجيا الدولي.

مجال الروبوت

وأشار المدير العام لتعليم قوص، خلال اللقاء إلى أنه سيعكف على فحص الملف بنفسه وسيتم اختيار فريق من المعلمين والمدربين ذوي الخبرة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي حيث سيكون غير تقليدي ويشمل إقامة ورش تدريب حقيقية داخل المدارس ضمانا لتحقيق أكبر استفادة من الأدوات والمعدات اللازمة لتصميم وبرمجة الروبوتات مع دراسة توفير الدعم المادي والمعنوي من الإدارة.