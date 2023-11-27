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بدء تسكين المدرسين بمسابقة 30 ألف معلم في الجيزة

كتب:

سلامة عامر
04:14 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
أشرف سلومة

أشرف سلومة

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بدء تسكين المعلمين بمسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى، وذلك بالاستعلام عن اسم الإدارة التعليمية والمدرسة المسكن عليها بمسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى والتوجه إلى الإدارة المقبول بها الأربعاء المقبل.

1000 مدير مدرسة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، باعتباره من أهم الأهداف السامية للتعليم، ووجَّه الوزير مديري الإدارات التعليمية بتقديم كل سبل الدعم لمديري المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة».

وشدد على نقل الخبرات إليهم ومتابعتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود.

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.