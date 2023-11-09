أماكن تظلمات مسابقة 30 ألف معلم في المحافظات.. اعرف الأوراق المطلوبة

بعد إعلان مديريات التربية والتعليم في المحافظات موعد تظلمات مسابقة 30 ألف معلم، يبحث المواطنون عن أماكن تظلمات مسابقة 30 ألف معلم في المحافظات المختلفة بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة للتقديم في التظلم، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم فتح باب القبول للتظلم خلال الأيام القادمة.

وعن أماكن تظلمات مسابقة 30 ألف معلم في المحافظات، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن أماكن تلقي تظلمات مسابقة 30 ألف معلم يكون في الإدارات التعليمية في نطاق محل إقامتهم.

أماكن تظلمات مسابقة 30 ألف معلم في المحافظات

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه يتم قبول التظلمات حتى يوم 20 نوفمبر الجاري، وذلك بمقر معهد الفتيات بجوار إدارة بندر دمنهور التعليمية.

وفي محافظة الدقهلية، أوضحت مديرية التربية والتعليم في المحافظة في بيان صادر لها، أنه يتم تلقي الطلبات في مقر ديوان المديرية بمنطقة العوامية، وفي محافظة الأقصر يتم تلقي طلبات التظلم بمقر ديوان المديرية بمنطقة العوامية.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، أنه يتم تلقي الطلبات في مقر التنسيق الابتدائي بمبنى المديرية، وأعلنت باقي المحافظات أنه يتم قبول تظلمات مسابقة 30 ألف معلم في مقرات المديريات.

أوراق تظلمات مسابقة 30 ألف معلم

وعن أوراق تظلمات مسابقة 30 ألف معلم في المحافظات حددتها المديريات التعليمية وجاءت كالآتي:-

- صورة الرقم القومي.

- طلب تظلم.

- نتيجة الاستعلام عن المسابقة «مطبوعة».