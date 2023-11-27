المرشح الرئاسي فريد زهران يلتقي الحزب الليبرالي المصري

التقى المرشح الرئاسي فريد زهران وعدد من أفراد حملته، وفدا من الحزب الليبرالي المصري «تحت التأسيس»، ودار اللقاء حوار حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل مصر، واستمع الحضور لرؤية المرشح حول عدد من القضايا التي وردت في برنامجه الانتخابي.

محاور اللقاء

تمت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمحور الاقتصادي في برنامج المرشح، وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وإشكالية الاستثمار في مصر، وتشجيع القطاع الخاص مع توفير ضمانات الاستقرار بالسوق المصرية، والاستفادة من موارد مصر الطبيعية وثرواتها الأثرية لجذب السياحة في ظل المنافسة التي تتصاعد الآن بمناطق أخرى.

كما جرى عرض ومناقشة ما يتعلق بالعلاقات الدولية لا سيما الجانب الأفريقي وأهم الإشكاليات والحلول من أجل استعادة الدور المصري في القارة الأفريقية بالشكل الذي يليق باسم مصر.

كما تطرق الحوار حول القضايا المتعلقة ببعض مواد الدستور المصري وما يتعلق بتداخل السلطات، ورؤية المرشح في قضايا الحريات والمواطنة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وتأكيد أهمية استمرار العمل من خلال الحوار المجتمعي لتجاوز الأزمة الاقتصادية لا سيما في حالة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، والاستماع لكافة وجهات النظر، وكافة التيارات من خلال حوار حقيقي مبنى على الإيمان بأهمية مشاركة الجميع في المساعدة لاتخاذ القرار السليم.

وفد الحزب الليبرالي

ضم وفد الحزب الليبرالي؛ سارة كيرة، شادي العدل، نادر شكري، رامي يحيى، خالد يوسف، محمود حبيش.

حضر اللقاء المهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح فريد زهران والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد فوزي، عضو الهيئة الاستشارية للمرشح وعضو الهيئة العليا للحزب. ومحمد هلال، عضو المكتب التنفيذي لحملة المرشح.