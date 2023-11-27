الفنان العماني عماد الشنفري: شكرا لمصر لأنها تكرم المبدعين

انطلقت الندوة التكريمية للفنان العماني عماد الشنفري، منذ قليل، ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة.

وتحدث الفنان عماد الشنفري خلال الندوة عن تكريمه قائلاً: «عايز أشكر مصر، لأنها عودتنا دائماً علي تكريم المبدعين، وهذا أمر ليس بجديد على مصر الحبيبة».

الشنفري: أشكر مهرجان شرم الشيخ على المسرح

وتوجه الشنفري بالشكر أيضاً لكل القائمين على مهرجان شرم الشيخ الذين اختاروه لتكريمه في هذه الدورة، وإهدائه درع الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، مشيراً إلى أنه تعلم على يد المصري محمد الخطيب الذي كان له دور كبير في تأهيل الكثير من الشباب بسلطنة عمان في مجال المسرح.

الشنفري: لست خريج مسرح ولكني تخرجت من كلية التجارة

وأوضح الشنفري أنه ليس خريج مسرح ولكنه خريج كلية التجارة، مضيفاً: شاءت الأقدار أن أتعرف على البروفيسور العراقي عوني كرومي الذي أقام معه بشكل خاص في عمان، وذلك كي يتعلم منه أصول المسرح وقواعده.