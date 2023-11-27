ما معنى التسعيرة الجبرية؟.. قد يلجأ لها وزير التموين لضبط أسعار السكر

تُعتبر التسعيرة الجبرية، هي السعر الرسمي الذي تحدده الحكومة للسلع الاستراتيجية، والتي تلزم من خلالها البائعين والتجار بسعر محدد لا يجوز للبائع أن يتعدَّاه أو يبيع بأزيد من السعر الرسمي في القرار الحكومي، وقد يلجأ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لطلب إعلان تسعيرة جبرية على السكر إذا لم ينخفض سعر السكر خلال 10 أيام، طبقا له.

ما معنى التسعيرة الجبرية؟

وقال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الدخلية بوزارة التموين سابقا، إن القانون يجيز للحكومة اللجوء إلى التسعيرة الجبرية أو السعر الاسترشادي في الأزمات والطوارئ التي قد تؤثر على أسعار السلع الاستراتيجية المهمة وعلى رأسها السكر والأرز والزيت.

وأضاف خليل، في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك 3 أنواع من الالتزام بتحديد سعر السلع دون الحاجة إلى التسعيرة الجبرية وهي:

- الإعلان عن السعر الرسمي للسلعة.

- وضع السعر على السلعة.

- وضع سعر السلعة على الرف.

عقوبة مخالفة التسعيرة الجبرية

ونوه خليل بأن المدة القانونية لإعلان التسعيرة الجبرية على أي سلعة هي 3 أشهر ويجوز مدها بقرار من رئيس الوزراء من أجل ضبط السوق والأسعار، منوها بأنه حال البيع بأزيد من السعر يعاقب البائع بقانون حماية المستهلك بتوقيع غرامة مالية عليه تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل لـ 2 مليون جنيه.