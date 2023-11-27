«الشباب والرياضة» تشارك في المؤتمر الدولي لمنظمات «البريكس»

شاركت وزارة الشباب والرياضة في أعمال المؤتمر الدولي للمنظمات المعنية بالشباب في دول البريكس، بالإضافة إلى مشاركة وفد شبابي من المتخصصين في مجالات عمل المنتدى.

إكساب الشباب الخبرات اللازمة للتوعية

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بإشراك الشباب في كل الملتقيات والمنتديات الدولية لإكساب الشباب الخبرات اللازمة للتوعية بالقضايا التي من شأنها تطوير امكانات الشباب المصري في المجالات كافة.

وتأتي مشاركة مصر للمرة الأولى في هذا المؤتمر بدعوة رسمية من روسيا الاتحادية في ضوء رئاستها لمجموعة البريكس 2024، وفي إطار انضمام مصر لتجمع دول البريكس، ولتعزيز التعاون بين شباب دول البريكس وشباب الدول المنضمة حديثاً إلى تجمع البريكس، لتبادل الممارسات الفضلى في العمل الشباب وتبادل الخبرات في كل المجالات التي من شأنها تطوير وتنمية تلك الدول.

محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء

وشارك في المؤتمر شباب ممثلون عن دول روسيا والصين والبرازيل والهند وإيران، وتم خلال اللقاء استعراض جهود مصر في مجال البرامج والأنشطة الشبابية التي من شأنها الارتقاء بالشباب، وكذا محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء ومحاورها الثماني، وخاصة محور التبادل الشبابي، بالإضافة إلى استعراض إنجازات الدولة في مجال العمل الشبابي.

شارك من وزارة الشباب والرياضة مصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، وضم الوفد كلا من محمد البديوي وندى هشام ويارا عباس.