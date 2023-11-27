«الشباب والرياضة» تُطلق مبادرة «من الطلائع للطلائع» بمشاركة 100 شاب

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، مبادرة «من الطلائع للطلائع »، اليوم الاثنين، تزامنًا مع اقتراب الفصل التشريعي الأول لبرلمان طلائع مصر 2023 - 2024، بمشاركة 100 عضو من المشاركين السابقين في برلمان طلائع مصر، خلال الفترة من 27 لــ29 نوفمبر الجاري، بدار الهيئة، الهندسية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

شهدت الجلسة الافتتاحية لانطلاق المبادرة، حضور كل من، إيمان عبدالجابر، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور علوم حميدة، الخبير البرلماني وكيل وزارة مجلس النواب (مقرر المجلس) راندا البيطار، مدير عام الإدارة العامة للبرلمان، عاطف سالم، مدير إدارة برلمان الطلائع بالوزارة .

الاستمارة الالكترونية

ونقلت إيمان عبدالجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، تحيات واهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحرصه الشديد علي نجاح هذه المبادرة الثرية نحو تعزيز الثقافة البرلمانية من خلال التسويق لفكرة برلمان الطلائع وشرح الاستمارة الالكترونية لتطبيقها في انتخابات محاكاة برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية، خلال الفترة المقبلة، بنفس لائحة وشروط الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن أعضاء برلمان طلائع مصر شركاء في صناعة المستقبل عبر تحفيز طاقاتهم وتعزيز انتمائهم الوطني بتأصيل قيم المواطنة الصالحة التي تعزز دورهم في العمل العام، ما يجعل رؤيتهم منسجمة مع طموحات المستقبل، معولاً علي المشاركين في المبادرة الترويج لبرلمان الطلائع وتدريب أعضاءه الجدد علي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية، ليكون العمل البرلماني مختبراً لإبداعهم، ومن هنا تأتي أهمية ترسيخ قيم العمل البرلماني في نفوس وعقول وسلوك الطلائع، وتعزيز قدرتهم وأدائهم ومهاراتهم وثقافتهم السياسية التي تحفز طموحاتهم نحو بناء الجمهورية الجديدة .

بناء منظومة بشرية متماسكة

وبدوره تحدث الدكتورعلوم حميدة، الخبير البرلماني وكيل وزارة مجلس النواب (مقرر المجلس)، حول الخطوات والمبادرات الرائدة لوزارة الشباب والرياضة نحو بناء منظومة بشرية متماسكة تضع بصمتها في كافة المجالات الشبابية والرياضية، وكذا رعاية النشء والشباب وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا اجتماعيًا ورياضيًا وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة واكتشاف ورعاية الموهوبين.

فيما استعرض حميده في جلسة نقاشية موسعة، البرلمان المصري ماهيته وتكوينه واختصاصاته، وقواعد العمل البرلماني، بدءًا من الجلسة الافتتاحية للبرلمان بعد انتخاب أعضائه مرورًا بمناقشة جدول الأعمال، والتقارير المرفوعة من قبل لجان المجلس، وأدوات الرقابة البرلمانية التي تتنوع ما بين الأسئلة، وطلبات الإحاطة، والاستجواب، والاقتراحات برغبة وغيرها.

ومن المقرر أيضًا أن يتم إجراء انتخابات برلمان الطلائع باستخدام برنامج التصويت الإلكتروني، بإشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية، وتحقيقاً لخطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة والتحول الرقمي.