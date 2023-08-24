ماذا قال «بوتين» عن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس؟

بعد أن أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، صباح اليوم الخميس، عنً دعوة 6 دول جديدة للانضمام إلى قمة البريكس للاقتصادات الناشئة، وهي «مصر، الأرجنتين، إثيوبيا، إيران، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية»، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بلاده عازمة على توطيد علاقاتها مع مصر.

«بوتين» يرحب بانضمام مصر لـ«قمة البريكس»

وقال «بوتين»، في البيان الختامي الذي ألقاه أمام قمة البريكس، إنه يرحب بانضمام مصر وباقي الدول العربية في قمة البريكس، كما أن روسيا ستظل شريكًا يعتمد عليه في إمدادات الغذاء والوقود لمصر والدول الإفريقية، ومن المقرر أن تقدم بلاده خلال الأشهر القليلة المقبلة ما يقرب من 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب، إلى 6 دول إفريقية بينها مصر، حسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز عربية».

بوتين في قمة البريكس: زيادة التعاون في مجال الطاقة مع مصر

وبحسب الصحف الروسية، أشار «بوتين» خلال كلمته عبر الفيديو كونفراس في قمة البريكس إلى أن بلاده تسعى لزيادة التعاون المشترك في مجال الطاقة مع مصر، وذلك عن طريق عمل شركة «روس آتوم» الروسية في محطة الضبعة لتوليد الطاقة النووية، مضيفًا أن روسيا تمتلك الكثير لتقدمه للدول الشركاء.

وخلال اجتماعات قمة البريكس، قال «بوتين»، إن إمدادات الطاقة الروسية إلى مصر ستساعد بشكل كبير على احتواء ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة.

انضمام مصر إلى قمة البريكس 2024

وفي ختام أعمال قمة البريكس التي استمرت نحو 3 أيام، خلال الفترة ما بين 22 إلى 24 أغسطس الجاري في مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا: «اتخذنا قرارًا بدعوة الأرجنتين، مصر، إثيوبيا، إيران، السعودية، والإمارات، لتصبح أعضاء كاملي العضوية في المجموعة»، مضيفًا أن عضوية تلك الدول من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من الأول من شهر يناير 2024.