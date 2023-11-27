حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تعقد مؤتمرا جماهيريا بالغربية اليوم

تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، لقاءً جماهيريًا بمحافظة الغربية، بقاعة رنين لاند (الأشموني)، بقرية شرشابة التابعة لمركز زفتي في السادسة مساءً، لعرض برنامجه الانتخابي، ومن المقرر أن يشهد حضور أعضاء الحملة الانتخابية، ومؤيدي المرشح الرئاسي من قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل.

وكان «زهران»، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، استقبل وعدد من أعضاء حملته الانتخابية، جورج بوستينجر، سفير دولة النمسا، وذلك في إطار اللقاءات الدبلوماسية التي يقوم بها الحزب والحملة الانتخابية للمرشح.

‏وناقش الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات السياسية في المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية، والاعتداء الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، كما استعرض «زهران»، أهم ملامح برنامجه الانتخابي، ورؤيته حول المشهد السياسي المصري، وما يقدمه برنامجه الانتخابي من إصلاحات اقتصادية، وسياسية، واجتماعية.