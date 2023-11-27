محافظ بني سويف يكرم وكيل إدارة المخازن بديوان عام المحافظة

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، هويدا عبد المنعم، القائمة بعمل وكيل إدارة المخازن بديوان عام المحافظة، لبلوغها السن القانونية للتقاعد، حيث أهداها شهادة تقدير نظراً لتميزها وتفانيها في العمل طوال عملها بالإدارة، في لفتة طيبة.

هويدا: التكريم أسعدني وأسرتي بالكامل

وأعربت القائمة بعمل وكيل إدارة المخازن بديوان عام المحافظة عن سعادتها الغامرة واعتزازها بتكريم محافظ بني سويف على إخلاصها وجهدها المتميز في أداء عملها، مؤكدة أن هذا التكريم أسعد أسرتها بالكامل وأسرتها من العاملين بالإدارة والديوان العام.

لفتة إنسانية

وقالت داليا سيد، مديرة المخازن بديوان عام المحافظة في بني سويف، إن الزميلة هويدا كانت خير مثال للموظفين المثابرين في عملها، وقدوة يحتذى بها في التفاني والجد والعمل لآخر يوم عمل قبل بلوغها السن القانوني للمعاش، ومعربة عن تقديرها الكبير لمحافظ بني سويف على هذه اللفتة الإنسانية والمشجعة لكل المتميزين.