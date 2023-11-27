الحملة المرشح عبدالفتاح السيسي: أبناؤنا في الخارج جسر بين مصر والعالم

أكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، تقديرها لقيمة وصوت أبناء مصر المقيمين بالخارج، مع اقتراب موعد اقتراعهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت الحملة، في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»: «لأننا ندرك تمامًا ما يمثله أبناؤنا بالخارج من قوة عظيمة وتمثل جسر تواصل وتعاون حقيقي بين مصر والعالم. لذلك، نعمل بكل جهد لتوفير الدعم والمساندة لهم في كل مرحلة وفي كل مجال».

وشاركت الحملة رابط معرفة لجان تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024: https://www.elections.eg/hor20-ocv/ocv-locations، كما نشرت رابط انضمام المصريين في الخارج إليها: https://expatreg.web.app.