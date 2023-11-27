حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: نعمل معا لاستكمال مسيرة التنمية
كتب:
آية الله الجافي
01:04 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
عبد الفتاح السيسي
أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنها تعمل من أجل هدف واحدا، وهو استكمال مسيرة التنمية والبناء والتطوير، لتخطو بخطوات ثابتة في طريق نحو الجمهورية الجديدة.
ودعت في منشور لها على صفحتها الرسمية «فيسبوك» إلى دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، ونشرت رابط انضمام المصريين في الخارج إليها: https://expatreg.web.app