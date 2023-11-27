مشروع التأمين الصحي الشامل، يعد أحد أهم المشروعات التي مضت الدولة في تنفيذها خلال الفترة الماضية، ويعتبر أكبر مشروع قومي للصحة في مصر، ويهدف لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، لضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» من هم المستفيدون من التأمين الصحي الشامل؟.

من هم المستفيدون من التأمين الصحي الشامل؟

أجابت هيئة التأمين الصحي الشامل خلال موقعها الرسمي، من هم المستفيدون من التأمين الصحي الشامل؟ بأن جميع المصريين من حقهم الاستفادة بخدمات التأمين الصحي الشامل في المحافظات المطبق بها النظام بشرط تسديد الاشتراكات وتبدأ التغطية من الولادة حتى الوفاة دون حد أقصى للسن.

الهيئة العامة للرعاية الصحية

وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، أعلنت عن نتائج جوائز التميز للهيئة العامة للرعاية الصحية لعام 2023، في بيان لها خلال فعاليات الملتقي السنوى الرابع لهيئة الرعاية الصحية والذي انطلق هذا العام من مقر العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت الهيئة أن جوائز التميز شملت هذا العام 8 جوائز، جاءت كالتالي

- جائزة أفضل منشأة لعام 2023.

- جائزة أفضل فريق بعام 2023.

-جائزة أفضل موظف بعام 2023.

- جائزة بطل هيئة الرعاية الصحية.

- جائزة الإبداع لعام 2023.

- جائزة أفضل متطوع لعام 2023.

-جائزة قائد مستقبل هيئة الرعاية الصحية.

- جائزة التميز الإداري

- جائزة العمرة