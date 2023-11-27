تحذير من مواقد الغاز المنزلية.. تصيب الأطفال بمرض مزمن والكبار بالسرطان

جزيئات سامة تضخها مواقد الغاز الموجودة في منازلنا، ولا يعلم الكثيرون أنها تصيب الأطفال وكبار السن بمرض الربو المزمن، فضلا عن إصابة الكبار بالسرطان، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين الباحثين، خاصة بعد إجراء دراسة حديثة توضح أن مواقد الغاز تضخ جزيئات سامة معروفة بتسببها في إصابة الأطفال بالربو.

إصابة الأطفال بالربو.. ما علاقة مواقيد الغاز؟

ووفق صحيفة «الجارديان البريطانية»، فإن فريق الدراسة قام بقياس جودة الهواء في 247 منزلاً في 7 دول أوروبية، وقد جرى اختيار منازل لا يدخّن الناس فيها، وبعيدة عن الطرق المزدحمة والمصانع، لتقليل تأثير مصادر التلوث الأخرى، واتفقت الدراسة مع اخرى في أن نحو 700 ألف طفل أمريكي أصيبوا بالربو بسبب وجود الأفران التي تعمل بالغاز مقارنة بتلك التي تعمل بالكهرباء.

الباحثون وجدوا أن متوسط مستويات ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) كانت أعلى بمقدار الضعف تقريباً لدى أولئك الذين يستخدمون مواقد الغاز مقارنة بمن لا يستخدمونها، وأن مستويات التلوث في واحد من كل أربعة منازل بها مواقد غاز تتجاوز المستويات المسموح بها التي حددتها منظمة الصحة العالمية، بينما لم يتجاوز أي من منازل المجموعة الضابطة، التي تستخدم المواقد الكهربائية، هذه المستويات.

التلوث الناتج عن مواقد الغاز يمكن أن يستمر عدة ساعات، ويكون أكثر كثافة كلما طالت مدة الطهي، وفق الباحثين، حيث قال بيت جاكوبس، العالم في المنظمة الهولندية للأبحاث العلمية التطبيقية: «إن الملوثات التي تطلقها مواقد الغاز مثل ثاني أكسيد النيتروجين تؤذي الرئتين وتؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية، وقد تتسبب في إصابة الأطفال بالربو».

خطر مواقيد الغاز المنزلية

نتائج الدراسة ستسهم في رفع مستوى الوعي وتحفيز الإجراءات الحكومية التي من شأنها حماية صحة الأطفال، كما أكدت على ما نشره باحثون في دراسة سابقة بأن مواقد الغاز المنزلية تطلق كميات من مادة البنزين الكيميائية المرتبطة بالسرطان في الأماكن المغلقة أكبر بكثير من الكميات الناتجة عن التدخين السلبي، بل من المستويات الموجودة بجوار منشآت النفط والغاز.

كمية البنزين التي تخرج من الموقد يمكن أن تكون مسببة لسرطان الرئة، وفق الباحثين، مشيرين إلى تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن، وهو ما أكده الدكتور أحمد مصباح، استشاري أمراض الصدر، موضحا في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغازات التي تخرج من المواقد تسبب الربو المزمن للأطفال والسرطان للكبار، وخاصة المصابين بالربو.

نصائح وجهها استشاري أمراض الصدر، للسيدات أهمهما أن يتم استخدام مواقد الغاز في أماكن بها تهوية جيدة لتقليل ضرر الإصابة بالربو والسرطان، فضلا عن استخدام أجهزة الاستنشاق حال الإصابة.