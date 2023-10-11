لمرضى الربو والسرطان.. هيئة الدواء تحذر من دوائين مغشوشين في الأسواق

حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من عقارين مغشوشين في الأسواق، ناصحة ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ بمراجعة عبوات المستحضر FASENRA 30 MG SIRINGA PRERIEMPITA المستخدمة لحالات الربو الشديد.

مواصفات العبوات التي لا تخص السوق المصري

وقالت هيئة الدواء إن الشركة المصنعة أبلغت عن وجود عبوات لا تخص السوق المصرية، وضرورة التفرقة بينها وبين العبوات المقلدة والأصلية، عن طريق الآتي:

- العبوة غير المخصصة للسوق المصري لا توجد عليها أى بيانات تفيد الاستيراد الرسمي ودخول البلاد، واللغة خلاف العربية والإنجليزية، لذا لزم التنويه نحو توخي الحذر من استخدام المستحضر في حاله مطابقته للشروط.

عقار آخر لعلاج سرطان القولون

ومن جهة أخرى أصدرت هيئة الدواء منشورا توعويا عن عقار آخر، ناصحة مقدمي الخدمة الطبية مراجعة المستحضر 500mg/100ml Erbitux.

كيفية التفرقة بين العبوات الأصلية والمقلدة

وأكدت أنه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والمقلدة والتي لا تخص السوق المصرية من خلال اللغة العربية والإنجليزية ولا يوجد أي بيانات تفيد الاستيراد.

يذكر أن العقاريستخدم في علاج سرطان القولون أو المستقيم المنتشر السرطان حرشفي الخلايا في الرأس والرقبة.