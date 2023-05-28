«الصحة» توجه رسالة عاجلة لمرضى الربو.. وتحذير مهم من الأدوية

وجَّهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة إلى مرضى الربو، قائلة في تقريرها، إن هناك مجموعة من النصائح والتعليمات التي يجب اتباعها للوقاية من نوبات الربو، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على رفع التوعية المجتمعية تجاه العادات والسلوكيات الخاطئة التي يجب البعد عنها لما لها من آثار جسيمة على أجهزة الجسم.

تعليمات ونصائح لمرضى الربو

وتضمَّنت تعليمات وزارة الصحة والسكان هذه الخطوات وهي :-

- اتباع خطة العلاج الخاصة بك مع الطبيب المختص.

- تناول الأدوية كما هي محددة في وصفة الطبيب دون نقصان عدد من الجرعات أو زيادتها.

- الحصول على لقاح ضد الإنفلونزا والتهاب الرئة.

- لا تغير الأدوية دون التحدث مع الطبيب المختص.

- الحصول على التطعيمات اللازمة.

- الانتباه أثناء استخدام أجهزة الاستنشاق المخصصة للأزمات الحادة المتكررة.

- تحديد مسببات الربو وتجنبها.

- معالجة الأزمات مبكرا ومراقبة التنفس.

لضمان سلامة رئتيك ومنع نوبات القلب

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه لضمان سلامة رئتيك ومنع نوبات القلب، وقالت الوزارة إن لا بد من مراقبة أعراض الربو، وعدم الحصول على العلاجات من خلال الوصفات بين المواطنين، والرجوع إلى الطبيب.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية، والاطلاع على أقرب مستشفى لسكنك إذا لزم الأمر للذهاب إلى المستشفى.