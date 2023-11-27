حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في «العامرية أول» بالإسكندرية

قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، إنه تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية والقضاء عليها في المهد، تستمر حملات إزالة أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بنطاق حي العامرية أول، ويتم تنفيذ القانون بكل حزم وفرض هيبة الدولة.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وأشار رئيس حي العامرية أول في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحي تحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي، قامت بتنفيذ حملة إزالة أسفرت عن:

- إزالة سور على مساحة نحو 400 متر مربع بقرية فنجري 3.

- إزالة سور على مساحة نحو 200 متر مربع بقرية البيضا بنزينة.

- إزالة سور على مساحة نحو 400 متر مربع بقرية الوقاد.

- إزالة 2 سور على مساحة نحو 150 مترا مربعا لكل منهما بقرية الألمان.

- إزالة سور على مساحة نحو 200 متر مربع بقرية فنجري 5.

- إزالة سور وحوائط على مساحة نحو50 مترا مربعا بقرية فنجري 5.

- إزالة سور وحوائط على مساحة نحو 200 متر مربع بقرية فنجري 5.

إزالة فورية للتعديات

وأوضح السيد موسى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وما زالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحي، وسيتم تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات تحدث على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية.