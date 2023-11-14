وزيرة البيئة تشرح الـ5 مكونات الخاصة بمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ يتضمن 5 مكونات، حيث يختص المكون الأول بتعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن نوعية الهواء وتحديث نظم رصد نوعية الهواء وتتولاه وزارة البيئة.

تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المكون الثاني خاص بدعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والذي يتم من خلاله إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، وجاري عمليات الطرح والتنفيذ، ويتضمن هذا المكون أيضاً جزء الدعم الفني لوحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.

تخفيض انبعاثات المركبات

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المكون الثالث يتعلق بتخفيض انبعاثات المركبات، ويتضمن 3 أنشطة رئيسية تشمل شراء 100 أتوبيس كهربائي، وخطة إدارة لتلك الأتوبيسات من خلال القطاع الخاص، وتطوير عدد من الجراجات والعمل على تطبيق تلك التجربة بمحافظات أخرى.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المكون الرابع يتعلق بإشراك المعنيين بالأمر والشركاء ورفع الوعي والتواصل، بالإضافة إلى المكون الخامس الخاص بإدارة المشروع والرصد والتقييم.