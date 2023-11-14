«البيئة» تكشف تفاصيل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، والذي يجرى بالتعاون مع البنك الدولي جرى البدء في التفاوض بشأنه مع بداية عام 2019، بتكليف من القيادة السياسية لتخفيض مشكلة تلوث الهواء بالقاهرة.

وأشارت خلال اجتماعها مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها وقعت من خلال 7 وزارات على الاتفاق الوزاري متعدد الأطراف لتنفيذ المشروع، ويجرى تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكة بين عدد من الوزارات منها البيئة والتنمية المحلية والنقل والصحة والسكان، إلى جانب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وهيئة النقل العام بالقاهرة.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى الحد من تلوث الهواء وظواهر تغير المناخ، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على صحة المواطنين وموارد الدولة، إذ أطلقت الحكومة المصرية طبقا للقرار الجمهوري 111 لسنة 2021 بتاريخ 24 يناير 2021 مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والممول من البنك الدولي بتكلفه مالية قدرها 200 مليون دولار.