بدء فعاليات تدريب العاملين بوزارة السياحة والآثار في متحف كفر الشيخ

انطلقت اليوم الاثنين فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بوزارة السياحة والآثار بعنوان «برنامج الإليستريتور واستخدامه في مجال الآثار»، بالتعاون بين متحف كفر الشيخ ووحدة التدريب المركزي متمثلة في المركز العلمي للتدريب بوسط الدلتا.

شروط المتقدمين للدورة التدريبية

تُقام الدورة التدريبية خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري بمتحف كفر الشيخ، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير المتحف، واشترطت وزارة السياحة والآثار في المتقدمين للدورة ما يلي:

1- أنّ يكون من الآثاريين وأمناء المتاحف والمخازن الأثرية وأخصائي الترميم العاملين بنطاق محافظات وسط الدلتا.

2- ألا يكون قد حصل على ذات التدريب من قبل.

3- موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وافتتح متحف كفر الشيخ عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست».