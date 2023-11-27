«المالية»: تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية يسري على الاستيراد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التي تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، لا يسري على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التي يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري

أوضح الوزير، أنّه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصري متى قدّم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد بأنّه تنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة، خلال الشهر التالي؛ لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة

أكد الوزير، أننا حريصون على تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أنّه مثلما تقرر تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة بالعملة الأجنبية، للجهات المرخص لها بالتعامل بالعملة الأجنبية، سيتم أيضًا خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج أو المشتريات بالعملة الأجنبية ذاتها قبل سداد الضريبة المستحقة على القيمة المضافة.