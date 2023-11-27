«حياة كريمة» توقع مذكرة تفاهم مع «التمكين الغذائي» الأمريكية لدعم أهل غزة

وقعت مؤسسة حياة كريمة مذكرة تفاهم مع إحدى المؤسسة الأمريكية «بعثة التمكين الغذائي»، على هامش منتدى مصر للإعلام، وأوضح المهندس أحمد أمجد، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أنّ بعثة التمكين الغذائي لها أذرع في أكثر من دولة.

دعم مؤسسة حياة كريمة لأهالي غزة

وأضاف نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، لـ«الوطن» أنّ الهدف من توقيع مذكرة التفاهم هو رغبة البعثة في تقديم مساعدات لدعم الاشقاء في غزة عن طريق حياة كريمة، كون الموسسة موجودة بشكل مستمر على المعبر وتشارك بشكل دائم في ارسال المساعدات.

وأكد «أمجد» أن حياة كريمة كانت في مقدمة المؤسسات التي قدمت الدعم إلى اهلنا في فلسطين، وتواجدت منذ 7 أكتوبر على معبر رفح البري، مشيرا الى أن حياة كريمة قدمت 200 شاحنة وأكثر من 6000 طن من المساعدات التي تتضمن مواد غذائية، مستلزمات طبية، بطاطين، ملابس وأغطية الشتاء، موضحا ان توقيع المذكرة سيسهم في ضح العملة الصعبة، ودعم الانتاج المحلي من خلال تشغيل المصانع.