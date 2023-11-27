رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في فعاليات مؤتمر التحالف الوطني لدعم السيسي

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة وفد من جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من النواب والسياسيين والتنفيذيين والشعبيين، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بمصر.

الرئيس السيسي أحدث طفرة كبيرة في مختلف المجالات

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان، أثناء فعاليات المؤتمر، أن الرئيس السيسي أحدث طفرة كبيرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وحثه الدائم باستمرار العمل والجهد من أجل استكمال مسيرة التطوير والبناء، مشيراً أن ذلك لا يأتي من بناء الكليات وتطوير التعليم فحسب، وإنما يأتي من بناء الفكر وبناء المعارف والمهام والسلوكيات، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة كشفت المخاطر التي تحاك لمصر، ومشيرا أن نهوض مصر يأتي من إرادة شبابها.

مشاركة فاعلة للشباب في الانتخابات الرئاسية

وطالب رئيس جامعة كفر الشيخ، الشباب بضرورة ممارسة حقوقهم الدستورية، والنزول بكثافة في الانتخابات الرئاسية، لانتخاب قيادة سياسية واعدة وقوية وقادرة علي حماية مصر واستمرار مسيرة البناء والتنمية، موجها رسالة إلى المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات للوقوف بجوار الوطن بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة.

كما تم استعراض أثناء فعاليات المؤتمر استعراض الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية، وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم على مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، والتي تأتي ضمن سلسة مؤتمرات التحالف الوطني الحاشدة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.