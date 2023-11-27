تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. حياة كريمة تقدم شقة وتاكسي للشاب عرفة هاشم

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم والمساعدة للمواطن عرفة هاشم من القاهرة، عقب توجيه الرئيس بتوفير سكن كريم له ولأسرته وتقديم الدعم اللازم له، استجابت مؤسسة حياة كريمة، وتواصلت مع الشاب عرفة، وقدمت له الدعم اللازم، بتوفير سيارة جديدة له «تاكسي»، لتكون مصدر رزق دائم له ولأولاده، إضافة إلى توفير شقة سكنية له ولأسرته، وتمكينه اقتصاديا.

وكان الرئيس السيسي، التقي مع الشاب في أثناء جولة بمحافظة القاهرة، وكان المواطن عرفه هاشم يعاني من عدم وجود مصدر رزق دائم، كما قال إن لديه الكثير من الصعوبات في معيشته ومحل سكنه.

يأتي ذلك ضمن جولات الرئيس في مختلف محافظات الجمهورية، وتوجيه مؤسسة حياة كريمة في إطار دورها الإنساني والمجتمعي تجاه المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وحرصها الدائم على توفير كل سبل الحياة الكريمة والسكن الكريم والوقوف بجانب المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لكل مواطن في أنحاء الجمهورية.