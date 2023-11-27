السفير المصري في ويندهوك يبحث مع رئيس ناميبيا عددا من القضايا الإقليمية

استقبل رئيس جمهورية ناميبيا هاجي جاينجوب وائل محمد لطفي، سفير جمهورية مصر العربية في ويندهوك.

وحرص السفير المصري خلال اللقاء على نقل تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لنظيره الناميبي.

استعراض العلاقات بين البلدين

واستعرض السفير المصري، بحسب بيان للوزارة، نشاط البعثة خلال العامين الماضيين للدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحث مع الرئيس الناميبي عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

مواجهة للتحديات الإقليمية الراهنة

من جانبه، حرص الرئيس الناميبي على نقل تحياته لـ رئيس الجمهورية، متمنيا الازدهار والتقدم لمصر.

وأعرب عن ثقته في نجاح القيادة المصرية في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية الراهنة، مشيداً بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.