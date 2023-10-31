الخارجية الروسية تبحث مع السفير المصري الوضع المتدهور بغزة وإجلاء الأجانب

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، مع السفير المصري لدى موسكو، نزيه النجاري، التدهور الحاد للوضع في الشرق الأوسط ومنطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

محادثات حول الحرب في غزة

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: «تم التركيز بشكل رئيسي خلال المحادثات على التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».

ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية

وأضاف البيان: «جرى التركيز أيضا على ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية وإيجاد حلول للمشاكل الإنسانية الأكثر إلحاحا في قطاع غزة، بما في ذلك مسائل إجلاء الرعايا الأجانب عبر الأراضي المصرية».