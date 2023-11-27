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حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تبرز كلمة الرئيس حول قدرة مصر على إحلال السلام

كتب:

آية الله الجافي
06:38 م | الإثنين 27 نوفمبر 2023
عبد الفتاح السيسى

عبد الفتاح السيسى

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كلمة الرئيس حول قدرة مصر على إقرار السلام وصناعة المستقبل.

و أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته: «أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل، وزراعة الأمل وإقرار السلام والاستقرار، تلك حرفتنا، منذ أن كتب التاريخ على جدرانها، وكانت أرضنا الطيبة مبتدأ التاريخ، وستكون منطلق المستقبل بإذن الله، بالعزيمة والإرادة».

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