انطلاق مبادرة من «حقك تنظمي» بالأقصر.. تستمر لمدة 14 يوما

انطلقت حملة «حقك تنظمي»، اليوم، بقيادة الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وبتوجيهات الدكتورة غادة شعيب، مدير إدارة تنظيم الأسرة، ولمدة أسبوعين، بدءا من 26 نوفمبر و30 نوفمبر كمرحلة أولى، ومن 2 ديسمبر المقبل وحتى 6 ديسمبر في الإدارات الصحية المختلفة، في إطار خطة الدولة للوصول بالخدمة إلى المناطق المحرومة وتوفير كافة الاحتياجات لتلك المناطق.

أهمية تركيب اللولب

وشهدت الحملة، عقد ندوة بوحدة طب أسرة القرايا بإدارة إسنا الصحية جنوب الأقصر، عن أهمية تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية ووسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، وندوة توعية أخرى بإدارة البياضية بقرية الحبيل، عن أهمية المباعدة بين الولادات وتركيب اللولب أثناء القيصرية، وأهمية عمل الفحص الذاتي شهريا للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكذلك عقد ندوة بوحدة البعيرات الصحية للتعريف بوسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

الرد على أسئلة واستفسارات السيدات

وشهدت العيادات الثابتة والمتحركة بالمحافظة إقبالا كبيرا من السيدات لتلقي الخدمة والوسائل، كما تم الرد على أسئلة واستفسارات السيدات وتوزيع الفلايرات.